علي زيدان: تصرفات البرلمان «لعب عيال» ونوابه «مغفلين»

وصف علي زيدان رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس حزب “نداء القرضابية”، البرلمان الليبي بـ«بالغشيم والصبياني» ونوابه بـ«المغفلين».

وقال زيدان، في تسجيل صوتي رصدته «الساعة 24»، إن تصرفات البرلمان تعتبر«غشمًا»- تعقيبا على قانون انتخاب مجلس النواب الجديد.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق، أن القانون الصادر عن مجلس النواب منع الأحزاب من الدخول في الانتخابات بهذه الطريقة، إذا كانت تعي مسؤوليتها وتعي ما يترتب على دخولها الانتخابات.

ولفت إلى أن الأحزاب لا يوجد لديها بديل عن خوض الانتخابات في قوائم شأنها شأن الأحزاب في البلدان الأخرى، وهذا نظام عام في العالم كله، ولكن الترشح على نظام فردي «لعب عيال».

ولفت إلى أن النواب الذين أقروا قانون البرلمان «ناس مغفلين» وليس لديهم معرفة بالعمل البرلماني ولا بالسياسة ولا بالمنطق الذي نظم بموجبه العمل البرلماني بهذه الكيفية.

وتابع:” 95 % من البرلمانات حول العالم تكون بنظام القوائم من خلال الأحزاب، فإن لم تكن القوائم من خلال الأحزاب فلن يكون العمل البرلماني محكم أو منظبط أو يحقق الغاية التي وجد من أجلها النظام الانتخابي الديمقراطي”.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في وقت سابق، إن قانون انتخاب مجلس النواب لا يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة وبإمكان الأحزاب السياسية المشاركة بالنظام الفردي وليس القوائم.

وأوضح بليحق، في تصريحات صحفية، أن إجراء الانتخابات البرلمانية يتم عقب اعتماد انتخاب رئيساً للبلاد بـ 30 يوماً جاء بناءً على حرص مجلس النواب على إجراء انتخاب رئيس بشكل مباشر من الشعب وعدم تجاوز ذلك، نظراً لما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية في ظل عدم وجود رئيس منتخب من الشعب .

ولفت إلى أنه يتم التصويت بالأغلبية على إلزام السلطة التشريعية القادمة بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الانتخابية.

وتابع:” التصويت بالاغلبية على إحالة مقترح دعم الأسرة الليبية بمبلغ 50 ألف دينار ليبي للجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون لعرضه على المجلس لإقراره.”