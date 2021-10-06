«النهر الصناعي»: اعتداء جديد على المسار الأوسط

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة تسجيل اعتداء جديد على المسار الأوسط «شمال بني وليد».

واعتدى مجهولون على إحدى غرف الصمامات بالمسار لغرض وضع وصلة غير شرعية، وستضطر فرق الصيانة إلى تخفيض ضغط المياه بالمسار لإجراء أعمال الإصلاح، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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ووقعت اعتداءت سابقة على المسار خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الماضي، حيث تسببت في تسريب كميات كبيرة من المياه.

وتمكنت فرق الصيانة بإدارة المنطقة الشمالية بالمنظومة من إجراء أعمال الصيانة دون تخفيض الضغط أو إيقاف الضخ حينها.

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