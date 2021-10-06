أمن بنغازي: مداهمة مصنع خمور هو الأكبر في المدينة 

العنوان – بنغازي
أعلنت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي تمكن من ضبط شخص يدير مصنع خمور بمنطقة أرض بعيرة يُعد من أكبر مصانع الخمور بالمدينة.
وأوضحت المديرية أن عملية الضبط تمت عقب ما وردت من معلومات من الوحدات التابعة للقسم تفيد بوجود مصنع من أكبر مصانع الخمور داخل منطقة أرض بعيرة يتم توزيع الخمور من خلاله داخل مناطق مدينة بنغازي.
وأضافت مديرية أمن بنغازي أنه فور ورود هذه المعلومات أصدر رئيس القسم عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وأخذ الإذن بإعداد قوة كبيرة من داخل القسم متمثلة في جميع الوحدات ومداهمة المصنع.
وأشارت المديرية إلى أن جهود الرجال أسفرت عن ضبط الشخص القائم على هذا النشاط غير المشروع وتحريز كامل الكمية ومعدات المصنع داخل قسم البحث الجنائي بمديرية الأمن.
ولفتت مديرية أمن بنغازي أن تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حسب الإجراءات القانونية المُتبعة.
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