وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل مقتل مواطن على يد فتاة دست له السم في قنينة دواء

ليبيا – القى مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة داخلية حكومة الوحدة القبض على مرتكبة واقعة قتل مواطن بسبب دس مبيد حشري قاتل بقنينة الدواء مرسلة إليه بوسيلة خدمة التوصيل المنزلي.

وزارة الداخلية وفي بيان لها الاثنين اطلعت المرصد على نسخة منه أشارت إلى الشكوى المقدمة من المواطن “ع,م,ال” بشأن مقتل شقيقه “ع,م,ال” المقدمة إلى المستشار النائب العام والتي حصلت بتاريخ الرابع من أبريل العام الماضي بدائرة مركز شرطة سوق الجمعة.

ونوهت وزارة الداخلية بأن المجني عليه كان على تواصل مع شخص عن طريق حساب بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت اسم “درهت كبدي” وهو لا يعرف هذا الشخص وأخبره بأنه يعاني من أعراض التهاب القولون ،وأرسل له تقارير طبية التي تفيد ذلك حيث أدعى صاحب الحساب أنها دكتورة أسمها نور.

وأكدت الوزارة أن مكتب المعلومات تتبع هوية الجاني و رصد تحركاته واتضح بأنها فتاة تدعى (ع,ف,ع,ج) من مواليد 1991 مقيمة أبوسليم ، مضيفة ً:”وبعد نصب كمين لها تم ضبطها من قبل أعضاء التحري بالمكتب وجلبها وبضبط أقوالها والتحقيق معها حيال الواقعة أفادت بأنها كانت تربطها علاقة عاطفية بالمجني عليه وتعرفه من حوالي سنتين مضت وبعدها حصل خلاف فيما بينهما وتركها المجني عليه ،وعندما فكرت في الانتقام منه قامت بالتواصل مع المجني عليه عبر شبكة التواصل الاجتماعي وعرفت بأنه مريض ويعاني من مرض القولون, وادعت بأنها دكتورة بمستشفى طرابلس الطبي وأخبرته بأنه يوجد دواء لحالته”.

وأكدت وزارة الداخلية أن الفتاة المتهمة قامت بدس مبيد الحشرات بقنينة دواء وأرسلته إلى المجني عليه من قبل سائق عمومي حيث قام المجني عليه بتناول المبيد الحشري مما تسبب في وفاته.

وزارة الداخلية أكدت اتخاذها كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمة و إحالتها رفقة محضر جمع الاستدلالات وأمر توقيفها إلى مكتب النائب العام للتصرف.

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