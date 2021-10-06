بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 06 اكتوبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 06 اكتوبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يكون الطقس متقلب مصحوب بإنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار متفرقة من مساء اليوم علي مناطق شمال غرب ليبيا

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رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر مساءً علي أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق هذا الليلة ويوم الغد .

• الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجيا ظهر اليوم إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانا علي بعض المناطق الساحلية .

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (28- 33) مْ وتسجل علي العزيزية (36) مْ , وتسجل انخفاض تدريجي بدايةً من مساء هذا اليوم .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (23-29) مْ.

• الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية إلي متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31- 34) مْ , وتصل على غدامس (37)مْ وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الغد على غدامس والحمادة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية .

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (30- 32) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:45).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:04).