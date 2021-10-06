ضغوط أمريكية على بعض الدول لسحب مرتزقتها قبل الانتخابات

نقلت قناة “سكاي نيوز عربية”، عن مصدر أمني قوله إن ضغوطًا أمريكية وأوروبية تُمارس على بعض الدول المتورطة في إرسال مرتزقة إلى ليبيا لإجبارها على سحبهم قبل موعد الانتخابات الليبية المقررة ديسمبر المقبل.

ورفض المصدر المطلع في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إعطاء مزيد من التفاصيل عما يتردد عن وجود اتفاق لسحب المرتزقة، مؤكدًا أن الملف سيشهد تطورًا كبيرًا قبل موعد الانتخابات، خاصة في ملف المرتزقة السوريين أصحاب التواجد الأكبر في ليبيا.

ويعلق المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري على هذا التصريح بأنه أمر في غاية الأهمية، ومع اقتراب الانتخابات سيكون بادرة أمل أن تجرى في موعدها ديسمبر المقبل في أجواء أكثر أمنًا.

الفيتوري شدد على ضرورة وجود رقابة صارمة أثناء سحب المرتزقة؛ تجنبا لبعض الألاعيب التي قد تحدث وتفسد الجهود المبرمة تجاه هذا الملف الحساس.

الجدير بالذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أكد خروج أول دفعة من المرتزقة السوريين الموجودين في ليبيا وسط حراك دولي مكثف.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرة تقل نحو 300 مرتزق من السوريين، جرى نقلهم إلى «عفرين» السورية، وذلك في إطار عملية إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وأوضح المرصد أن ذلك يستبق الاجتماع المرتقب، للتباحث الدولي في جنيف حول ملف المرتزقة بليبيا