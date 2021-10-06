الغويل يبحث عدد من الملفات المتعلقة بالجالية الليبية في مصر 

العنوان – القاهرة

بحث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع الجالية الليبية في مصر سلامة الغويل عدد من الملفات المتعلقة بالجالية الليبية.

واستعرض الغويل خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء السفارة الليبية بالقاهرة ملف العلاج والدراسة وأوضاع المهجرين والسجناء.

وناقش وزير الدولة رئيس اللجنة آلية التواصل مع الجهات المصرية ذات الاختصاص لحل هذه الملفات وتذليل الصعوبات التي تواجه المقيمين.

وتضمن الاجتماع استعراض الحلول المقترحة لمعالجة مختلف الملفات التي تم دراستها طوال المدة الماضية لكي يتسنى لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ القرار المناسب.

ومن بين الملفات التي تمت دراستها لحلحلة المشاكل، هي الصعوبات التي تواجه الطلبة والمرضى والشؤون القنصلية واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتوفير الاحتياجات ومعالجة المختنقات.