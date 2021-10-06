امغيب: بعد إصدار القوانين ننتظر إعلان المفوضية عن البدء في الخطوات القادمة للذهاب إلى الانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن مجلس النواب عرض خلال الجلسة المنعقدة الإثنين قانون انتخاب البرلمان الذي تم على إثره انتخاب مجلس النواب، وهو قانون رقم 10 لسنة 2014، ومناقشة مواده وتعديل بعضها، منوهًا إلى أنه تم التصديق على جزء من هذه المواد، واليوم سيتم استكمال مناقشة مواد القانون لإصداره.

امغيب أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الجلسة علقت لليوم لاستكمال التصويت على مواد القانون، مؤكدًا على أنه سيتم إصدار قانون انتخاب مجلس النواب وبانتظار الإعلان من المفوضية العليا عن البدء في الخطوات القادمة، لتحقيق استحقاق وطني كبير وهو التأكيد أن الانتخابات ستكون في موعدها يوم 24 من ديسمبر.

وتابع: “بالتالي يكون مجلس النواب أنجز القاعدة الدستورية التي على أساسها تستند الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وأن يكون انتخاب مجلس النواب بعد الرئيس، حرصًا منا على أن تكون هناك انتخابات رئاسية يتم القبول بمخرجاتها وبعدها بشهر يتم البدء في إجراء الانتخابات البرلمانية”.

وأوضح أن اجتماع الرباط تم خلاله تعديل مادة أو اثنتين، وهو عدد المزكين للمترشح، مضيفًا: “كنا قد وجدنا في القانون أن المترشح يجب أن يتحصل على تزكية 100 مواطن، طلب أعضاء مجلس الدولة زيادة العدد، وقد يعدل العدد وسيتم الإعلان عن التعديلات التي سيتم التوافق عليها، لجنة الصياغة تعد التعديلات وتطرح للتصويت، وسيتم الإعلان عن صدور القانون وإحالته للمفوضية العليا للانتخابات”.

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