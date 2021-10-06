الهنقاري: أهداف فبراير أصبحت تتحقق في قرارات ” الدبيبة”

رأى محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن أهداف «فبراير» أصبحت تتحقق في قرارات، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة.

وقال الهنقاري، في منشور له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بعد أن أفقدهم دبيبة عقولهم. المضحك في في رشوة 50 ألف الخيالية ويفضح خبث وغباء البرلمان المغتصب للسلطة”، على حد وصفه.

وأضاف “عدالة التوزيع تعتمد في المجتمع على الأفراد وليس العائلة، لأنه في فرق في عدد الأفراد بين العائلات”، وفقا لتعبيره.

وتابع “أنا شخصيا أتمنى للشعب الليبي أن يأخذ حقه مباشرة من ثروة النفط ولو 1000 دولار شهريا ولكن بالمنطق والعقل وحسب أصول إدارة أموال الدولة”.

واستطرد “وفي النهاية أصبحت أهداف فبراير تتحقق. بدءا من قرارات دبيبة”، بحسب حديثه.