الغويل يتابع أوضاع الجالية الليبية المقيمة في مصر

عقد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع الجالية الليبية المقيمة بجمهورية مصر العربية سلامة الغويل، اجتماعا لمناقشة جملة من الملفات المتعلقة بالجالية الليبية في مصر وأبرزها ملف العلاج والدراسة وأوضاع المهجرين والسجناء.

وتناول الاجتماع-الذي عقد بمقر السفارة الليبية بالقاهرة-استعراض آلية التواصل مع الجهات المصرية ذات الاختصاص لحل هذه الملفات وتذليل الصعوبات التي تواجه المقيمين، كما تضمن مناقشة الحلول المقترحة لمعالجة مختلف الملفات التي تم دراستها طوال المدة الماضية لكي يتسنى لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ القرار المناسب من بينها وذلك لحلحلة المشاكل وتذليل الصعوبات بما يراعى مصالح الجالية الليبية في جمهورية مصر العربية ونيل الرعاية الكاملة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة الذي شدد على ضرورة حل المشاكل و الصعوبات التي تواجه الطلبة والمرضى والشؤون القنصلية واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتوفير الاحتياجات ومعالجة المختنقات.