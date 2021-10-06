الصحة تكلف لجنة طبية زيارة مركز سرت لعلاج الأورام للوقوف على احتياجاته

كلفت إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة لجنة من الأطباء زيارة مركز سرت لعلاج الأورام؛ للوقوف على احتياجاته، ومتابعة سير العمل فيه.

واستقبل مدير المركز خليفة محمد أعضاء اللجنة وهم: «محمد سليمان خليل، ومحمود محمد حسين، وعبدالحكيم محمد بيوض، وإبراهيم محمد عفان».

وأجرت اللجنة جولة داخل المركز شملت كلا من «عيادة الباطنة أورام، وقسم العلاج الكيماوي، والصيدلية، ووحدة أمراض الدم، وقسم الموجات الفوق صوتية والماموجرام، وقسم علم الأمراض التشريحي، والعيادات الخارجية، وقسم العمليات والعناية».

وتواصلت اللجنة مع عدد من مرضى الأورام، ولمست معاناتهم في الحصول على أدوية العلاج الكيماوي، ووعدت بالمساهمة في حل مشاكل المرضى والتخفيف عن معاناتهم.

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