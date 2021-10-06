تخريج الدفعة الأولى للضباط من منتسبي الشرطة القضائية في قرنادة 

العنوان – قرنادة

احتفل معهد تدريب الشرطة القضائية قرنادة الثلاثاء بتخريج الدفعة الأولى للضباط في حكومة الوحدة الوطنية من منتسبي الشرطة القضائية لصالح وزارة العدل.

وذكرت مديرية أمن شحات أن هذه الدفعة تأتي لتعزيز قدرات هذا الجهاز التابع لوزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية لتنظم وتأمين وحماية الهيئات القضائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وكرم الحضور الأوائل العشرة من الخريجين، مؤكدين أن هذه الدفعات تأتي تتويجا لجهود بناء المؤسسة الأمنية والشرطية على وجه الخصوص، ومؤسسات الدولة على وجه العموم.

وأقيم حفل التخرج بحضور مدير أمن شحات عقيد أنيس حفيظ وعدد من ضباط المديرية مدير جهاز الشرطة القضائية وآمر معهد التدريب قرنادة، وآمر المنطقة الجبل الأخضر وعدد من أولياء أمور الطلبة الخريجين.