متابعات إخبارية تكشف تفاصيل حملة اعتقال أكثر من 5 آلاف مهاجر غير شرعي في قرقارش

ليبيا – تطرقت متابعات إخبارية لعدد من وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية لحملة اعتقال أكثر من 5 آلاف من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

المتابعات التي رصدتها وترجمتها صحيفة المرصد، أكدت اعتقال 5 آلاف و152 مهاجرًا غير شرعي بينهم أكثر من 540 امرأة، 30 منهن على الأقل من الحوامل، فضلًا عن 215 طفلًا تم اعتقالهم جميعًا في حملة مداهمات في منطقة قرقارش غرب طرابلس.

ووفقًا لناشطين في منظمة العفو الدولية تم نقل المعتقلين لمراكز احتجاز يشكون فيها من ظروف غير إنسانية واكتظاظ شديد، ما جعلهم يتناوبون على النوم، فيما أظهرت مقاطع مصورة حراسًا يضربونهم بالعصي وأنابيب المياه في ظل عدم تلقيهم ما يكفي من الطعام.

وتابع الناشطون: إن امرأتين في الأقل تعرضتا للتحرش الجنسي في وقت تم فيه إجبار واحدة منهن على التعري من ملابسها في أحد مراكز الاحتجاز. مؤكدين إن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لم تتحدث عن اعتقال أي مهرب للبشر أو متاجر بهم.

وطالبت منظمة العفو الدولية سلطات الوزارة بتوجيه اتهامات لمن ارتكب جرائم من هؤلاء المعتقلين كل على حد والإفراج الفوري عن الأطفال والأبرياء، مشيرة إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين فروا من الاضطهاد من بلدانهم الأصلية ويجب حمايتهم وليس سجنهم.

وبينت المتابعات تعرض مهاجر غير شرعي شاب لإطلاق نار أسفر عن مصرعه، فيما أصيب 5 مهاجرين غير شرعيين بطلقات نارية يتواجد 2 منهم بالعناية المركزة، فيما تم إغلاق الاتصالات ولم يتمكن المهاجرون غير الشرعيون من الوصول للمعلومات وطلب المساعدة.

وبحسب منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، فقد تعرض المهاجرون غير الشرعيون العزل للمضايقة في منازلهم وتم ضربهم، وإطلاق النار عليهم واعتقال معظمهم تعسفيًا في مراكز احتجاز تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

ترجمة المرصد – خاص

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