“المنقوش” تناقش مع منصور بن زايد سبل دعم الاستقرار في ليبيا

التقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في زيارة رسمية لدولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، مساء الأمس الثلاثاء.

وعبّرت “المنقوش”، خلال اللقاء، عن شكرها لدعم دولة الإمارات، وأهمية العلاقات بين ليبيا والإمارات، ودعت إلى تعزيز العلاقات من خلال المزيد من التعاون بين البلديْن اقتصادياً وسياسياً.

من جانبه، أكد الشيخ منصور بن زايد دعم دولة الإمارات الكامل للجهود كافة الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والرفاهية في ليبيا، بما في ذلك مبادرة الحكومة الليبية لضمان استقرار البلاد.

وتأتي هذه الزيارة على هامش جولة “المنقوش” في منطقة الخليج العربي، حيث التقت عدداً من المسؤولين في السعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية