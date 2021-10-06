الرئيس يبحث مع نائب رئيس الحكومة ووكيل وزارة الداخلية آليات تفعيل المؤسسات الحكومية بالمنطقة الشرقية

طرابلس 5 أكتوبر 2021 (وال) بحث رئيس المجلس الرئاسي، السيد “محمد المنفي” ، خلال لقائه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد “حسين عطية عبد الحفيظ”، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، السيد “فرج كعيم”، أمس الثلاثاء، آليات تفعيل المؤسسات الحكومية في المنطقة الشرقية، لاسيما المؤسسة الأمنية لضمان أداء المهام الموكلة لها.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي بطرابلس، التأكيد على دعم فروع الأجهزة الأمنية، والإدارات التابعة لوزارة الداخلية بكافة الإمكانيات، حتى تتمكن من أداء مهامها بكل مهنية، لضمان استتباب الأمن في المنطقة، ومدى جهوزيتها لتأمين الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر القادم.

وأشاد السيد الرئيس، بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لبسط الأمن في المنطقة الشرقية، وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون، وأكد دعم المجلس الرئاسي للوزارة التي يقع على عاتقها مهمة أمن المواطنين، والمحافظة على المؤسسات الحكومية.(وال ـ طرابلس) ف م / ك و

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