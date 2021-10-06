مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (692) عينة موجبة 

العنوان – طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل عدد (692) عينة موجبة بينها عدد (217) حالات حرجة.

وأوضح المركز أنه استلم أمس الثلاثاء عدد (4794) عينة أظهرت النتائج أن من بينها عدد (4102) عينة سالبة، مشيرًا إلى أن نسبة الحالات الموجبة (14.4 %).

وأفاد المركز أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء (1324) حالة، لافتًا إلى أنه تم أيضًا تسجيل عدد ( 10 ) حالات وفاة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغ 343932 حالة، والحالات النشطة 72864 حالة، والمتعافين 266348 حالة، والوفيات 4720 حالة.