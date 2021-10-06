سعد الله المتهم بتنفيذ عمل إرهابي يسعى لاستئناف حكم بالسجن مدى الحياة في بريطانيا

ليبيا – شرع فريق الدفاع عن الإرهابي الليبي خيري سعد الله الذي طعن 3 أشخاص حتى الموت في منطقة “ريدنغ” في بريطانيا عام 2020.

ووفقًا لمتابعات إخبارية رصدتها وترجمتها صحيفة المرصد، يسعى سعد الله الآن للحصول على فرصة للاستئناف ضد الحكم الصادر بحقه وهو السجن مدى الحياة، وهو حكم يقتصر على أسوأ الجناة مثل الإرهابيين والقتلة المتسلسلين وقتلة الأطفال.

هذا وسيتم النظر في قضيته مرة أخرى في الـ14 من أكتوبر الجاري؛ إذ يستند فريق الدفاع على مسألة كون سعد الله يعاني من مشاكل عقلية.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية