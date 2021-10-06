الطقس: أجواء لطيفة تتحوّل مساءً إلى غائمة مع احتمال أمطار متفرقة

تشهد معظم مناطق ليبيا، اليوم الأربعاء، سماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، بدايةً من مساء اليوم إلى غدٍ الخميس.

وتبدأ درجات الحرارة، انخفاضاً تدريجياً، على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب وامتدادها لتشمل غالبية مناطق الشمال، مع نهاية الأسبوع، خاصةً في المناطق الساحلية.

وأفاد المركز، في تفصيل لأحوال الطقس، أن المنطقة الممتدة من رأس اجدير غرباً حتى سرت، ستشهد سماءً قليلة السحب، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتحوّل تدريجياً، ظهر اليوم، إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على المناطق الساحلية.

وتكون السماء صافيةً إلى قليلة السحب على منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى إمساعد، مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة ومعتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 23 و29 درجة مئوية.

وبحسب التوقعات الجوية؛ فإن السماء تكون صافيةً إلى قليلة السحب، في مناطق سبها والجفرة وغات وغدامس والحمادة، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، مع ارتفاع في درجات الحرارة قد يصل إلى 37 درجة.

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