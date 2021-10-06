«العرادي» لـ«النواب»: قرروا حتى مليون دينار لكل ليبي لن تزيد في شعبيتكم قيد أنملة

علق القيادي في تنظيم الإخوان، عبد الرزاق العرادي، على موافقة مجلس النواب الليبي على إحالة مقترح لدعم الأسرة الليبية بـ50 ألف دينار إلى لجنته التشريعية من أجل إعداد قانون له.

وقال «العرادي» في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، موجهًا حديثه لأعضاء مجلس النواب؛ “قرروا حتى مليون دينار لكل ليبي، لن تزيد في شعبيتكم قيد أنملة. اللي سبق أكل النبق” مردقًا: “الشعبية لهفها اللي فتح الشيشمة”، على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة كان قد أطلق منحة الزواج في الخامس من شهر سبتمبر الماضي، وتستهدف المنحة 50 ألفا من الشباب والشابات، ممن يعقدوا قرانهم في الفترة من 12 أغسطس حتى 31 ديسمبر 2021، بقيمة 40 ألف دينار (8.85 آلاف دولار) لكل زيجة (مناصفة بين الشاب والفتاة).

وحدد صندوق دعم الزواج الاشتراطات الخاصة بالحصول على المنحة، وأهمها أن يكون عقد القران مسجلا بمنظومة السجل المدني، مع الحصول على رقم قيد جديد. ولا تغطي المبادرة عقد قران الليبي من مواطنة أجنبية أو العكس. كما اشترطت أن يكون الزواج هو الأول للزوج.

وعلى الجانب الآخر وافق مجلس النواب الليبي على إحالة مقترح لدعم الأسرة الليبية بـ50 ألف دينار إلى لجنته التشريعية من أجل إعداد قانون له.

وبحسب ما نشره المجلس عبر صفحته بموقع فيسبوك، أكد أن التصويت على مقترح دعم الأسرة الليبية بـ50 ألف دينار نال الأغلبية.