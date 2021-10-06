مصرف ليبيا المركزي: معدل التضخم يتراجع إلى 1.3% في الربع الثاني

أظهرت إحصائية حديثة لمصرف ليبيا المركزي أن معدل التضخم العام تراجع إلى 1.3% في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 2.4% خلال الربع الأول من العام نفسه.

وأوضحت الإحصائية أن معدل التضخم في سلع الغذاء والمشروبات بلغ 1.7% مقابل 2.8% خلال الربع نفسه، وفي السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.7% مقابل 0.9%.

وحسب تحليل «بوابة الوسط» لبيانات المصرف المركزي فإن أعلى معدل للتضخم خلال الربع الثاني كان في مجموعة الاتصالات التي وصلت إلى 6% مقابل 6.5% في الربع الأول، ثم مجموعة خدمات الصحة بمعدل تضخم 3% مقابل 4.7% خلال الفترة نفسها.

أعلى معدل في خدمات الاتصالات والأدنى في أسعار الترفيه والثقافة

تلاها محموعة سلع الأثاث والأجهزة المنزلية بمعدل تضخم 2.2% في الربع الثاني مقابل 2.9% في الربع الأول، وكذلك مجموعة السلع والخدمات الأخرى بمعدل 2.2% مقابل 3.5%، ثم مجموعة خدمات النقل بمعدل 2.1% مقابل 4.2% خلال الفترة نفسها.

في حين كان أدنى معدل تضخم في مجموعة خدمات الترفيه والثقافة الذي بلغ ـ 2.5% في الربع الثاني مقابل ـ 0.7% في الربع الأول، ثم مجموعة الملابس والأحذية بمعدل ـ 0.1% مقابل 2% خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة للمعدل العام للتضخم في الربع الثاني من العام الجاري فقد تراجع إلى 1.3% مقابل 2% في الربع نفسه من العام 2020، يشار إلى أن أدنى معدل تضخم كان في العام 2019 حين سجل ـ 2.2%، مقابل أعلى نسبة تضخم وصلت إلى 13.6% في العام 2018.

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