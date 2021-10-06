النهر الصناعي: الاستعداد لتطوير شبكة المعلومات لموقع الهواري 

العنوان – بنغازي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن إدارة تقنية المعلومات قامت بإجراء مسح شامل وكامل للبينة التحتية لشبكة المعلومات لموقع الهواري.

وأوضح الجهاز أن هذا الإجراء للاستعداد لتطوير شبكة المعلومات لموقع الهواري استناداً لموافقة رئيس اللجنة الإدارية على منح شركة سيليكون للحلول المتقدمة بإجراء مسح البنية التحتية لجهاز النهر الصناعي.

وأضاف الجهاز أن المسح يأتي كنقطة أولى لإعداد كراسة مواصفات لشبكة المعلومات لكافة مواقع فروع منظومات الجهاز خلال الأيام 25-30/ 09/ 2021 م