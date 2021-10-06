المنفي: داعمون لأجهزة الأمن بالمنطقة الشرقية لتأمين الانتخابات المقبلة

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بحسين القطراني نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووكيل وزارة الداخلية بالحكومة فرج قعيم.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي، أشار إلى أن اللقاء الذي تم عقده في ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس شهد التباحث حول آليات تفعيل المؤسسات الحكومية في المنطقة الشرقية، لا سيما المؤسسة الأمنية لضمان أداء المهام الموكلة لها.

وأضاف البيان: إن المنفي والقطراني وقعيم شددوا خلال اللقاء على دعم فروع الأجهزة الأمنية والإدارات التابعة لوزارة الداخلية بكافة الإمكانيات لتتمكن من أداء مهامها بكل مهنية لضمان استتباب الأمن بالمنطقة والجهوزية التامة لتأمين انتخابات ديسمبر القادم.

وبحسب البيان، أشاد المنفي بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لبسط الأمن بالمنطقة الشرقية وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون، مؤكدًا دعم المجلس الرئاسي للوزارة التي يقع على عاتقها مهمة أمن المواطنين والمحافظة على المؤسسات الحكومية.

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