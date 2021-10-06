ليبيا تسجل انخفاضاً قياسياً في إصابات “كورونا” خلال أسبوع

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن انخفاض عدد الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا”، الأسبوع الماضي، إلى 4.425، مقارنةً بآخر احصائية أسبوعية سجلها المركز، وجاءت بعدد إصابات بلغ 5.864 حالة.

وأضاف المركز، في تقرير الأسبوع الوبائي 39، أن عدد الوفيات بلغ 85 حالة بمعدل 2%، مقارنة بمائة حالة خلال الأسبوع الذي قبله، وسجل معدلاً بلغ 1.7%، لافتاً إلى ارتفاع عدد إصابات “كورونا” في مدن القره بوللي ويفرن وبني وليد والخُمس والزاوية المركز وسبها والماية ووادي عتبة وامساعد وخليج السدرة وأم الرزم.

وأفاد مركز مكافحة الأمراض بارتفاع عدد المحصنين ضد فيروس “كورونا” بالجرعة الأولى إلى أكثر من مليون و406 آلاف مُطعّم، فيما بلغ عدد المُطعّمين بالجرعة الثانية قرابة 245 ألفاً، مقارنة بالأسبوع 38، الذي سجّل عدد محصنين بالجرعة الأولى بلغ مليوناً و372 ألفاً و325 مُطعّماً، و194 ألفاً و529 مُطعّماً بالجرعة الثانية.

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