محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تنفي اختفاء 26 مليون دولار من أموالها

أكدت إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، أن الأخبار المتداولة حول اختفاء مبلغ مالي من أموال المحفظة، بلغ 26 مليون دولار لا أساس لها من الصحة.

وقالت المحفظة في بيان صادر عنها: “على وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة تحري الدقة في نشر الأخبار، والتواصل مع المحفظة لاستيفاء صحة الخبر قبل نشره”.

وأضاف البيان “تداول مثل هذه الأخبار يلحق الضرر الجسيم بعلاقة المحفظة مع شركائها في الداخل والخارج، كما سيؤثر على حسن سير العمل”.

وتابع “ستقوم المحفظة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الصفحات التي نشرت هذا الخبر الكاذب”.