جلسة مباحثات ليبية بحرينية برئاسة المنقوش ونظيرها البحريني

العنوان – المنامة

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزير الخارجية في مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني جلسة مباحثات بحضور الوفد الليبي وعدد من المسؤولين بالخارجية البحرينية.

وبحث الجانبان خلال الجلسة – الإثنين – سبل تطوير العلاقات الثنائية، وإمكانية عقد الدورة الأولى للجنة المشتركة لمتابعة تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وأشادت المنقوش بحفاوة الاستقبال، وبالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، وعبرت عن أملها في مزيد تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين.

واستعرضت الوزيرة سير العملية السياسية في ليبيا بما فيها الجهود المبذولة حاليا لتنظيم المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية البحريني حرص بلاده على وحدة ليبيا واستقرار شعبها، مشيرا في هذا الخصوص، إلى أن البحرين، ملكاً، وحكومةً، وشعباً، تقف إلى جانب الشعب الليبي في هذه الظروف التي يمر بها.

ورحب الزياني، بمبادرة استقرار ليبيا، مؤكدا دعم ومساندة بلاده لمضامين هذه المبادرة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار على التراب الليبي.

كما أكد الجانبان خلال جلسة المباحثات، حرصهما على إحياء اللجنة المشتركة الليبية – البحرينية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وفي ختام جلسة المباحثات وجه وزير الخارجية البحريني دعوة لوزيرة الخارجية للمشاركة في مؤتمر حوار المنامة الذي سينعقد خلال شهر نوفمبر القادم.