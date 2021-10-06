امغيب لـ”218″: الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها

خاص | 218

نفى عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، في تصريحٍ خاص لـ”218″، الأنباء المتداولة حول تعديل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام.

وأكد “امغيب”، إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد مسبقاً، يوم 24 ديسمبر المقبل، فيما أقرّ مجلس النواب، الثلاثاء، إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوماً من انتخاب رئيس للبلاد، بناءً على حرص المجلس على انتخاب رئيس من الشعب بشكل مباشر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس تنصّ على أنه يعدّ كل مواطن، سواءً كان مدنياً أو عسكرياً يرشّح نفسه لمنصب رئيس الدولة؛ متوقفاً عن العمل وممارسة مهامه، قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر.

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