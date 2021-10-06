شلوف: يجب وضع هذه المادة بقانون انتخاب البرلمان حتى لا يطعن عليه

اقترح جمال شلوف، رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث، على مجلس النواب إضافة مادة لقانون انتخابات البرلمان الجديد، حفاظا على القانون من إمكانية الطعن عليه ومن ثم تأجيل إجراء الانتخابات.

وقال شلوف، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “”تم أول أمس تصويت مجلس النواب على إقرار القانون رقم 10 لسنة 2014 مع بعض التعديلات الطفيفة لإحالته للجنة التشريعات لاعتماده كقانون انتخاب مجلس النواب الجديد”.

وأضاف “إذ اتفهم استعجال مجلس النواب في إصدار قانون انتخاب مجلس النواب بسبب اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي يوم 24 ديسمبر المقبل، رغم تباطؤ وتململ مجلس النواب عن مناقشته بشكل جدي الأشهر الأخيرة الماضية”.

وتابع “لكن هذا القانون يلاقي الكثير من الاحتجاجات بسبب الشكوى والتظلمات التي نافت مبدأ التمثيل العادل لكثير من المناطق والمدن، كما أنه يخالف مبدأ تمثيل المرأة بنسبة 30% الذي أقرته خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن”.

واستطرد “لذا فأنني متوكلا على الله أولا ومن مبدأ واجبي كمواطن حلا لهذا الإشكال، قطعا لطريق الطعن الذي سيعرقل إجراء الانتخابات في موعدها. اقترح على اللجنة التشريعية إضافة المادة بالنص التالي (أو تعديله) «يلتزم مجلس النواب المنتخب الجديد خلال 90 يوما من عقد أول جلساته بإجراء انتخابات مكملة لـ40 مقعدا إضافيا لمجلس النواب وإصدار ما يلزم من تشريعات إجرائها. على أن يكون توزيع المقاعد الـ40 بمعيار الجغرافيا أولا ثم معيار السكان. وتكون هذه المقاعد مخصصة بأكملها لفئتي المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة فقط»”.