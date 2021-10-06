اتفاقية تعاون بين «مكافحة الأمراض» و«بحوث التقنيات الحيوية»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، التوقيع على «اتفاقية تعاون مشترك» بينه وبين المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية.

ونصت الاتفاقية على تبادل الخبرات العلمية والاشتراك في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، والعمل على تطوير الكوادر العلمية والفنية في المجالات كافة، وإجراء البحوث والدراسات.

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كما نصت الاتفاقية، التي جرت مراسم توقيعها في ديوان وزارة الصحة بمدينة طرابلس بحضور الوزير علي الزناتي، على تشكيل لجان مشتركة لمكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

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