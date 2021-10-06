الصحة الليبية تبحث مع نظيرتها المصرية تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين البلدين 

العنوان – طرابلس

بحثت وزارة الصحة الليبية مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات التنفيذية للبدء في تبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات بين البلدين.

وذكر مدير إدارة الطوارئ الصحية محمد الغزيوي خلال الاجتماع الثاني الذي عقد باستخدام تقنيات التواصل عن بعد أنه تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين البلدين، والتي تنص على معاملة المواطنين الليبيين إسوة بالمواطنين المصريين في المستشفيات المصرية الحكومية.

وأضاف الغزوي أنه تم تباحث تزويد ليبيا بإمدادات من الأكسجين الطبي، وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية.