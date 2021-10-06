“مكافحة الأمراض”: تسجيل 692 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. بينها 217 حرجة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بينها 217 حالة حرجة، إلى جانب تسجيله 1.324 حالة تعافٍ وعشر وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز، في التحديث اليومي، باستقبال مختبراته لـ 4.795 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 4.102 عينة، فيما تأكدت إصابة 692 عينة، بنسبة حالات إيجابية بلغت 14.4%.

وارتفع، بذلك، عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 343 ألفًا و932 إصابة، منها 72 ألفًا و864 حالة نشطة، بينما تعافت 266 ألفًا و348 حالة، وفارق 4.720 شخصًا الحياة منذ تسجيل أول وفاة بـ”كورونا”، حتى مساء أمس الثلاثاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية