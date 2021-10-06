“الشهيبي”: الخوف من تأجيل الانتخابات هو من دفع النواب لاعتماد قانون 2014

علق توفيق الشهيبي، رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، على مسألة تأييد عدد من أعضاء مجلس النواب لقانون الانتخابات بنظام القوائم.

وغرد «الشهيبي»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ قائلًا:” في سؤالي لعدد من النواب المؤيدين بقوة لقانون انتخابات بنظام القوائم عن تمريرهم للقانون 2014، عللوا الأمر بكون أي تعديل لقانون الانتخاب يعني أنهم يحتاجون لتعديل دستوري بـ 130 صوت”.

وأكمل؛ “وهذا ما لا يملكونه كون أن هناك كتلة مؤيدة للحكومة ستعطل القانون لتأجيل الانتخابات وإطالة عمر الحكومة”.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان أقر قانون انتخاب مجلس النواب الجديد في جلسة أمس الاثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي مؤتمر صحفي، أكد الناطق باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” أن قانون انتخاب البرلمان لا يحظر على الأحزاب المشاركة، ويشترط المشاركة عن طريق الأفراد وليس القوائم.

وأشار إلى أن المجلس صوّت بالأغلبية على إضافة مادة في قانون الانتخابات البرلمانية، تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية، مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.