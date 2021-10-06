الجروشي: موعد الانتخابات البرلمانية سيكون مع الجولة الثانية لانتخاب الرئيس

صرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي طارق الجروشي بأن إصدار مجلس النواب لقانون الانتخابات البرلمانية كان إدراكًا من المجلس للمسؤولية الوطنية والدور المنوط به، وبذلك يكون قد أنهى واجبًا وطنيًا قانونيًا كان على عاتقه وتعزيزًا للديمقراطية وتلبية لطموحات الشعب الليبي.

الجروشي قال بحسب الموقع الرسمي للمجلس: إن موعد الانتخابات البرلمانية سيكون مع الجولة الثانية لانتخاب الرئيس، وذلك لإنهاء الانتخابات معًا في خطين متوازيين ومحددين.

وأوضح بأنه تم رفض الملاحظات التي أحيلت من المفوضية على قانون انتخاب الرئيس وعدم تعديل القانون بناء على ملاحظات المفوضية بسبب عدم جوهرية تلك الملاحظات.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

