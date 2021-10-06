الانتخابات في ليبيا: الرئاسية في ديسمبر والتشريعية في يناير

أجرى مجلس النواب الليبي تعديلا على موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما ستجرى الانتخابات التشريعية في يناير (كانون الثاني) المقبل، بعدما كان مقررا تنظيم الاستحقاقين معاً في 24 ديسمبر.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في مؤتمر صحافي، «انتخاب مجلس النواب سيكون ثلاثين يوما بعد انتخاب رئيس البلاد»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف بليحق أن «تركيز مجلس النواب على إنجاز الانتخابات الرئاسية لتجاوز المرحلة الحالية إلى مرحلة أكثر استقراراً، وبعد ثلاثين يوماً تشرع مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات البرلمانية».

وبخصوص الأحزاب السياسية، قال «بحسب قانون الانتخابات البرلمانية، لن يحظر مشاركة الأحزاب لكن شريطة مشاركة الأحزاب بنظام الفردي وليس القائمة».

وقد صادق مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الحالي بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة الذي يعد غرفة ثانية للبرلمان الثلاثاء رفضه قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة الأمس.

ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية، ولا سيما الرئاسية، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي بحثاً عن التوافق في إقرار القوانين الانتخابية.