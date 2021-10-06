مخطط لتحويل مبنى مملوك للدولة الليبية بأوكرانيا إلى 58 شقة فندقية فاخرة

أعلنت السفارة الليبية في أوكرانيا ، القيام بزيارة ميدانية لأحد ممتلكات الدولة الليبية بالعاصمة الأوكرانية – كييف، التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، وتم الاتفاق على على البدء في تحويل المبنى إلى 58 شقة فندقية فاخرة قبل نهاية هذا العام.

وأوضحت السفارة في بيانها، أنه “من منطلق مسؤوليتنا تجاه متابعة ممتلكات ومصالح الدولة الليبية في الدولة محل الاعتماد. قمنا مساء الأمس الاثنين الموافق 4 / 10 / 2021، برفقة رئيس قسم التعاون بالسفارة بزيارة ميدانية لأحد ممتلكات الدولة الليبية بالعاصمة الأوكرانية – كييف، التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية”.

وتابع البيان، أنه خلال الزيارة؛ “التقينا بمدير عام شركة “كفراك” التابعة للشركة الليبية أيضاً، والمهندس المشرف على تحوير المبنى، وأفادنا المدير العام أنه سيتم البدء في تحوير المبنى إلى 58 شقة فندقية فاخرة قبل نهاية هذا العام”.

وختم بيان السفارة، موضحًا أن ” أسباب التأخير ترجع إلى الإغلاق التام الذي نتج عن جائحة كورونا، في الفترة الماضية، وأن العمل جار حالياً لتسليم الموقع للشركة المنفذة للبدء في تحوير وإتمام مراحل العمل في مدة أقصاها عام”.