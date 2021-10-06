المنفي يطلع على الأوضاع الأمنية في سبها

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع مدير أمن سبها العميد محمد علي بشير، الأوضاع الأمنية في المدينة، وسُبل تطوير الأداء الأمني.

وخلال الاجتماع، أكد المنفي أهمية قيام المؤسسات الشرطية والأمنية بدورها في حفظ الأمن العام في مدن الجنوب كافة، خاصة مديريات الأمن، من خلال دعمها بالإمكانات الفنية واللوجستية اللازمة، وتدريب كوادرها، داعيًا إلى مزيد العمل والتنسيق الأمني مع وزارة الداخلية لفرض الأمن داخل مدينة سبها وكل مدن الجنوب.

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من جهته، استعرض مدير أمن سبها الأوضاع الأمنية الراهنة في المدينة، وقدم شرحًا مفصلًا عن بعض المشكلات والصعوبات التي تواجه مديريات الأمن في الجنوب.

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