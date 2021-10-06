المقريف يبحث مع سفير باكستان وضع المدرسة الباكستانية 

العنوان – طرابلس

بحث وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف بمكتبه صباح اليوم الأربعاء مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا رشاد جاويد وضع المدرسة الباكستانية.

وأطلع المقريف خلال اللقاء جاويد على إجراءات التسجيل وآلية منح أذونات المزاولة، مشيراً إلى تشكيل لجنة لتحديد المستويات بالوزارة.

وتعهد وزير التربية والتعليم بتذليل الصعاب أمام الاعتماد دعماً للتعليم الأجنبي في ليبيا.

يُشار إلى أن سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا رشاد جاويد” كان قد زار وزارة التربية والتعليم مطلع يونيو الماضي، وناقش مع الوزير وضع المدرسة الباكستانية في طرابلس وبنغازي، والإجراءات اللازمة لاعتمادها، والاتفاقية المُبرمة سابقاً بين السفارة الباكستانية، ووزارة التربية والتعليم.