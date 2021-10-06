الصول: إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا يهدف لتعزيز الاستقرار والانتقال لمرحلة توحيد الدولة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن الاستحقاق التشريعي من اختصاص مجلس النواب، وإن والمفوضية هي الجهة المخولة لإجراء الانتخابات، وهي تابعة لمجلس النواب، وإن دوره استشاري فقط.

الصول أوضح في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن نص قانون الانتخابات التشريعية على إجرائها بعد 30 يومًا من الانتخابات الرئاسية، يعزز فرص إجراء انتخابات رئاسية والاعتراف بها، خاصة أن ليبيا في حاجة لرئيس منتخب من الشارع الليبي بصلاحيات كاملة، تمكنه من إنهاء الفوضى الحاصلة.

ورأى أنه في حال تم إجراء انتخابات برلمانية أولًا يمكن عرقلة انتخابات الرئاسة، وهو ما يعني إعادة نفس المشهد الحالي وانتزاع السلطات بين الأطراف المتعددة.

كما أفاد أنه في حال تم إجراء انتخابات متزامنة، يمكن لبعض الأطراف عدم الاعتراف بالرئيس الجديد، وهو ما يعني وجود برلمان جديد وبرلمان حالي ورئيس منتخب، ومعها تزداد الأزمة تعقيدًا.

وشدد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا يهدف لتعزيز الاستقرار والانتقال لمرحلة توحيد الدولة الليبية في كامل ربوعها.

وفيما يتعلق باعتراض مجلس الدولة بيّن أن جماعة الإخوان تدفع نحو إجراء انتخابات برلمانية دون التطرق للانتخابات الرئاسية، وهو الأمر الذي لن يساهم في استقرار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية