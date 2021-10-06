بعد إقراره.. مجلس النواب يكشف عن قانون الانتخابات البرلمانية

كشف مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن مواد وبنود القانون رقم 2 لسنة 2021، الخاص بانتخاب السلطة التشريعية القادمة، الذي أقره مجلس النواب، الاثنين الماضي، في جلسة مفتوحة عُقدت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

ويتكون القانون، الذي صادق عليه مجلس النواب ونشره المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، من 21 صفحة، تضمنت 46 مادة وتسعة فصول، وجداول الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع.

وتنص المادة الأولى من القانون، على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.

ويشترط قانون انتخاب البرلمان الجديد في من يمارس حق الانتخاب، حسب المادة رقم 5، أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية، وأن يكون أتمّ 18 من عمره وقت التسجيل، بالإضافة إلى إثبات رقمه الوطني وأن يكون مقيداً بسجل الناخبين.

وبيَّن الفصل الرابع من القانون، شروط وإجراءات الترشح المعتمدة، وتلزم المادة رقم 6 المترشح بأن يكون قد أتم 25 من عمره يوم التسجيل، وأن يكون قد تحصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله شريطة أن يكون معتمداً من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية، إلى جانب تزكية 100 ناخب من دائرته الانتخابية، وأن يُودع في حساب المفوضية مبلغ بقيمة 500 دينار غير قابل للردّ، ويؤول إلى الخزانة العامة.

وقسمت الدوائر الانتخابية في القانون، إلى 13 دائرة، موزعة بين المنطقتيْن الشرقية والغربية والمنطقة الوسطى، موزعة على 75 مركز انتخابي، تبدأ من طبرق والقبة والبيضاء وشحات وتنتهي بالعجيلات وصرمان وزراة والجميل ورقدالين وزلطن.

ووضعت فصول القانون المواد الخاصة بالدعاية الانتخابية ونظام الاقتراع وإجراءاته والطعون والأحكام، إلى جانب فصل الجرائم الانتخابية المكون من عشر مواد.

ومن المقرر أن تتسلّم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قانون انتخاب مجلس النواب، الفترة القادمة، بعد إقراره من مجلس النواب؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري.

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