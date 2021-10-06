وزير الخارجية الأمريكي: إيطاليا بذلت جهودا لدعم الاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إيطاليا بذلت جهودا لدعم الاستقرار في ليبيا.

وقال بلينكن، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، عقب ختام اجتماعه بنظيره الإيطالي لويجي دي مايو بباريس على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،”إن إيطاليا بذلت جهودا لدعم الاستقرار في ليبيا وإثيوبيا”.

وأضاف بلينكن أن “إيطاليا كانت شريكا قيما في أفغانستان، وزعيما حاسما لمجموعة العشرين هذا العام”. وأردف “إنني ممتن للقيادة الإيطالية بشأن التزامها بأزمة المناخ والجهود المبذولة لدعم الاستقرار في ليبيا وإثيوبيا”، بحسب وكالة أنباء “إيكي” الإيطالية.

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