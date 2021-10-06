المجلس الرئاسي يبحث مع رئيس الحكومة آخر المستجدات في البلاد

بحث رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، والنائبان بالمجلس، “موسى الكوني” وعبد الله اللافي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعد ظهر اليوم الاربعاء آخر المستجدات في البلاد

وقال المكتب الاعلامي لرئيس المجلس انه وخلال هذا الاجتماع تم استعراض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها ملفات الشباب والمرأة والمتقاعدين، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في كل مدن البلاد.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على دور الحكومة، من خلال أجهزتها المختصة في مضاعفة العمل، واستمرار دعم حملات تطعيم اللقاح المضاد لانتشار الفايروس في كل المدن.

كما تم التأكيد على أهمية استمرار العمل على استتباب الأمن، من خلال التنسيق بين الأجهزة المختصة، وحث كل هذه الأجهزة على أداء دورها المناط بها.