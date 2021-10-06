«الرئاسي» يحث الحكومة على مضاعفة العمل ودعم حملات التطعيم ضد «كورونا»

حث المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة مضاعفة العمل واستمرار دعم حملات التطعيم ضد فيروس كورونا وتحقيق الأمن والتنسيق بين جميع الأجهزة المختصة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء ذلك، خلال اجتماع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني وعبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في البلاد.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن المجلس الرئاسي استعرض مع الدبيبة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها ملفات الشباب والمرأة والمتقاعدين، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في كل مدن البلاد.

وأضاف أن الاجتماع جرى خلاله «التأكيد على دور الحكومة، من خلال أجهزتها المختصة في مضاعفة العمل، واستمرار دعم حملات تطعيم اللقاح المضاد لانتشار الفيروس في كل المدن» والتأكيد على «على أهمية استمرار العمل على استتباب الأمن، من خلال التنسيق بين الأجهزة المختصة، وحث كل هذه الأجهزة على أداء دورها المناط بها».

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