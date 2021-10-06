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إيطاليا وفرنسا تناقشان ترتيبات مؤتمر باريس حول ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

ناقش رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماعهما اليوم الأربعاء في بوردو، التنسيق بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا لمؤتمر بشأن ليبيا في 12 نوفمبر القادم في باريس.

وأوضحت صحيفة لاستامبا الإيطالية، أن التنسيق بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا جاء “لتنفيذ الالتزامات التي تُعهّد بها في برلين لتحقيقها في مؤتمر باريس القادم “.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، كان قد أعلن قبل فترة، خلال مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة الـ76 للأمم المتحدة أن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيرعى مؤتمرا دوليا حول ليبيا في 12 نوفمبر”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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