الشحومي: إجراء الانتخابات مهم للغاية لإعادة بعث الحياة للاقتصاد الليبي

ليبيا – رأى المحلل المالي سليمان الشحومي أن إجراء الانتخابات مهم للغاية في التمهيد لإنجاز “مشروع وطني متكامل طويل المدى لإعادة بعث الحياة للاقتصاد الليبي”.

الشحومي قال في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن انتخاب رئيس للدولة وتوحيد السلطتين التنفيذية والتشريعية سينعكس على الاستثمار المحلي والأجنبي؛ لأنه سيخلق جوًا من الاستقرار والثبات، فيما يتعلق بالتشريعات والأمن.

وعن أهداف المشروع الاقتصادي المتكامل أوضح أنه “يخص إعادة الاستقرار لكل ليبيا، ومعالجة مشاكل توزيع الثروات، وترسيخ أسس للاقتصاد الليبي وكيفية التعامل مع الثروات الطبيعية، وإفساح مجال أوسع للقطاع الخاص، إضافة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى غير النفطية فيه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية