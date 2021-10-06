«المنصوري»: معبر رأس اجدير يشهد ازدحاما شديدا لفرض تونس «التحليل السريع» لكورونا

أكد مدير مكتب الصحة الدولية بمنفذ رأس اجدير، مختار المنصوري، أن “المعبر يشهد ازدحاما شديدا منذ أمس؛ بسبب قرار الجانب تونسي بفرض «التحليل السريع» لفيروس كورونا على كل المسافرين الوافدين إلى تونس”.

وقال «المنصوري»، في تصريح صحفي، رصدته «الساعة 24»، إنه ” بحسب البروتوكول المتفق عليه مع الجانب التونسي، فإن التحليل السريع للمسافرين يكون بشكل عشوائي وليس للجميع”.

وتاب؛ “نتيجة التحليل السريع تحتاج لأكثر من 15 دقيقة وهذا الأمر عرقل عمل المعبر وتسبب في العديد من المشاكل”، مردفًا؛ “الآن في تواصل مع الجانب التونسي لحل هذه المشاكل في أسرع وقت”.

وختم مدير مكتب الصحة الدولية بمنفذ رأس اجدير موضحًا، أن “هذا الإجراء عرقل دخول الحالات المرضية المتواجدة في المعبر”.