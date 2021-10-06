الشريف: فشل الانتخابات سيؤثر سلبًا خاصة على إنتاج وتصدير النفط كما حدث عام 2014

ليبيا – قال وكيل وزارة المالية السابق بالحكومة المؤقتة إدريس الشريف إنه رغم إقرار البرلمان لقانوني انتخاب رئيس الدولة والسلطة التشريعية، إلا أن المشهد مازال غامضًا، نتيجة الانقسام السياسي الذي ظهر مع اعتراض مجلس الدولة الاستشاري لجماعات المسلحة الموالية له على قانون الانتخابات الرئاسي.

الشريف رجح في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” عقد الانتخابات في موعدها بسبب الضغط المحلي والدولي، مشددًا على أن الشعب الليبي هو مصدر السلطات وقادر على اختيار الأصلح، واستبعاد أصحاب الشعارات أيًا كانت قوتهم ومواردهم.

وذكر أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، أنه في حال فشلت الانتخابات، فإن ذلك سيؤدي إلى تداعيات تؤثر سلبًا، خاصة على إنتاج وتصدير النفط، كما حدث عقب انتخابات 2014 (التي انقلب فيها تنظيم الإخوان على النتائج وأشعل النيران والقتل في طرابلس)؛ الأمر الذي قد يتسبب في تدهور اقتصاد البلاد المعتمد تقريبًا على ريع النفط، المصدر الوحيد للعملات الأجنبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية