ليبيا على طاولة مباحثات “شكري وباتروشيف” في موسكو

ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، جملةً من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلديْن.

وجاء الملف الليبي على رأس تلك القضايا، حيث أكد الوزير شكري على دعم مصر لخارطة الطريق السياسية التي جاءت بقرار ليبي، وأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر.

كما شدد “شكري” على أهمية خروج المرتزقة وكافة القوى الأجنبية من الأراضي الليبية.

ويأتي اللقاء ضمن زيارة رسمية يقوم بها “شكري” إلى موسكو؛ لبحث ملفات التنسيق والتعاون بين مصر وروسيا.

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