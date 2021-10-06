دون الإشارة للانتخابات.. الرئاسي يستعرض مع الدبيبة ملفات الشباب والمرأة والمتقاعدين وكورونا

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائبان بالمجلس، موسى الكوني وعبد الله اللافي، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعا برئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الحميد الدبيبة وذلك لمناقشة آخر المستجدات في البلاد.

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس الرئاسي، استعرض المجلس مع رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها ملفات الشباب والمرأة والمتقاعدين، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في كل مدن البلاد.

وتم خلال الاجتماع، التأكيد على دور الحكومة، من خلال أجهزتها المختصة في مضاعفة العمل، واستمرار دعم حملات تطعيم اللقاح المضاد لانتشار الفايروس في كل المدن، كما أكد الاجتماع على أهمية استمرار العمل على استتباب الأمن، من خلال التنسيق بين الأجهزة المختصة، وحث كل هذه الأجهزة على أداء دورها المناط بها.

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