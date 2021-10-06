الزناتي يتفقّد الأحوال الصحية لنزلاء مستشفى الرازي للأمراض النفسية

ليبيا – تفقّد وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي الأحوال الصحيّة لنزلاء مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية، خلال زيارة أجراها أمس الثلاثاء، اطلع فيها على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بأقسام التأهيل، والإيواء، والأشعة، والخدمات النفسية والاجتماعية، واختبارات الذكاء، والصيدلية.

الزناتي اجتمع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة مع مدير المستشفى محمّد غوار وعدد من مسؤولي الأقسام، وتباحث معهم حول احتياجات المستشفى وسبل تحسين خدماته الطبية.

من جانب آخر، أبدى وزير الصحة أسفه على أحوال النزلاء، الذين تخلّى عنهم ذووهم، على الرغم من حصولهم على أذونات خروج من الأطباء المعالجين لهم، وتحسّن أحوالهم الصحية.

وأكّد الوزير على أن الوزارة ستعمل جاهدةً على إيجاد حلول مناسبة لأولئك النزلاء، وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل.

كما عبّر وزير الصحة عن سعادته لما لمسه من تعاضد بين العاملين بالمستشفى، بمن فيهم عمال الحدائق والبستنة لتقديم أفضل الخدمات للنزلاء.

وعلى نحو متصل، تعهّد وزير الصحة بتقديم يد العون والمساعدة لهذه الفئة من المرضى، وبرفع المعاناة عنهم، مبديًا شكره العميق لكل من ساهم في خدمة النزلاء.