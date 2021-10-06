“المركزي” يُطلق نشاط التمويل الإيجاري

أطلق مصرف ليبيا المركزي نشاط التأجير التمويلي، بالشراكة مع المصارف التجارية الرئيسة العاملة في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الكبير مع مديري مصارف الجمهورية، التجاري الوطني، الوحدة، الصحاري، وشمال أفريقيا، و شدد المحافظ، من خلاله، على ضرورة قيام المصارف التجارية بدورها في إحياء النشاط الاقتصادي، وتمويل المشروعات وفق الآجال المحددة.

وتمت متابعة تنفيذ خطة المركزي لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، وكذلك الوقوف على تنفيذ خطة توفير السيولة التي تم إطلاقها مطلع هذا العام، وفق بيان “المركزي”.

جديرٌ بالذكر أن رئيس الحكومة حث المصارف الوطنية على مباشرة إجراءات التمويل الإيجاري لتحريك عجلة الاقتصاد، وإطلاق المشروعات مع تكدس أموال المودعين في هذه المصارف وحالة الركود التي تشهدها الأسواق الوطنية، خاصة في مجال التطوير العقاري.

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