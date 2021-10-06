وزير الداخلية التركي: الأجندة الأمنية لبلادنا أصبحت اليوم ضمانًا للديمقراطية في ليبيا

زعم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن الأجندة الأمنية لبلاده اليوم أصبحت ضمان الأمن في سوريا وأفغانستان والعراق والديمقراطية في ليبيا.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية حفل أداء القسم للدورة 19 للعام 2020-2021 بمدرسة الشرطة في ولاية قسطمونو شمالي تركيا، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وذكر صويلو أن الأجندة الأمنية لبلاده اليوم أصبحت ضمان الأمن في سوريا وأفغانستان والعراق والديمقراطية في ليبيا، والدفاع عن الحقوق التركية في شرقي المتوسط، ومكافحة الإرهاب العالمي.

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